Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Михаил Грабовский дебютировал в составе команды Лукашенко

Бывший хоккеист сборной Беларуси и НХЛ, ныне тренер минского "Динамо" Михаил Грабовский дебютировал в субботу в качестве игрока команды президента Беларуси Александра Лукашенко.


Об этом сообщили в эфире телеканала "Беларусь 1", информирует Sputnik.

Летом этого года 35-летний Грабовский завершил карьеру. Сейчас он работает в тренерском штабе канадского специалиста Крэйга Вудкрофта в минском "Динамо".

"Приятно вернуться назад, поиграть в настоящий хоккей. Второе — приятно поиграть в "умный" хоккей. Много передач, не везде так поиграешь", — признался Грабовский.


По его словам, такие турниры полезны для популяризации спорта, тем более, что даже президент со своей высокой занятостью находит возможность поиграть в хоккей.

"Это только плюс, я считаю", — отметил хоккеист.

В субботу в Минске прошел стартовый матч XIII Республиканских соревнований по хоккею среди любителей. Со счетом 6:2 победу над сборной Могилевской области одержала команда президента Беларуси, при этом три шайбы из шести забили Николай и Александр Лукашенко.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Дадут ему Нобеля? Или хотя бы кредит да памятник?
Павел Севярынец
Камунізм - пад трыбунал!
Тацяна Грачанікава
Шэрая Восень у Менску #nodepression
Павел Знавец
Невзрачная "политическая вакханалия"
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о раздаче льгот, вороватой системе,...


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru