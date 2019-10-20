БАТЭ теряет очки, но главный тренер не теряет оптимизма.

После матча наставник "желто-синих" Алексей Бага держал удар перед журналистами. И при этом был полностью спокоен.





- До конца чемпионата остается шесть туров. Нет ли опасений, что БАТЭ останется без чемпионства?





- Опасений нет. Ситуацию сами себе осложнили: сегодняшней потерей очков, поражением на Маяковке от "Минска". В спорте с опасениями невозможно работать. Все мы умные люди — считаем, смотрим, что происходит вокруг. Потеря очков влияет отрицательно. Ушло ли [чемпионство]? Об этом нужно говорить позже. В любом случае между собой еще играть прямым конкурентам, нам ехать в другие города. Ситуацию осложнили, но говорить о том, что в вопросе чемпионства поставлена точка, — я не стал бы.



