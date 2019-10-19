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Российский футболист потерял два литра крови после столкновения с соперником

Защитник казанского «Рубина» Вячеслав Фомин был прооперирован после неудачного столкновения с футболистом «Спартака» в матче молодежного первенства Российской премьер-лиги. Об этом сообщает «Бизнес Online».

На 69-й минуте матча Фомин упал грудью на колено соперника. 17-летний игрок покинул поле после этого эпизода. Состояние спортсмена ухудшилось уже во время трансфера в московский аэропорт Домодедово. Фомин жаловался на резкую боль в боку.

Игроку срочно вызвали скорую помощь. Фомин был доставлен в центральную больницу Домодедова, где ему была сделана операция. Как сообщают в казанском клубе, состояние игрока оценивается как критическое. В результате внутреннего кровотечения футболист потерял два литра крови.

Фомин является воспитанником казанского клуба. Он провел 12 матчей в рамках молодежного первенства. Игра со «Спартаком» завершилась победой москвичей со счетом 1:0.
Lenta.ru
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