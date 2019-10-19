Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Для полного счастья: в Островце тоже построят Ледовый дворец

Застройка Островца продолжается — о том, что появится в городе атомщиков, журналистам на пресс-конференции рассказал губернатор Владимир Кравцов, пишет "Вечерний Гродно".

По его словам, помимо жилья, планируют построить Ледовый дворец спорта. Разрабатывается проектно-сметная документация. Определено место для новой, третьей школы, но строить её в скором времени не будут — двух школ на 1250 мест пока достаточно. По окончании строительства атомной станции и развития инфраструктуры в городе сможет жить 25–30 тысяч человек.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Дадут ему Нобеля? Или хотя бы кредит да памятник?
Павел Севярынец
Камунізм - пад трыбунал!
Тацяна Грачанікава
Шэрая Восень у Менску #nodepression
Павел Знавец
Невзрачная "политическая вакханалия"
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о раздаче льгот, вороватой системе,...


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru