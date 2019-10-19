Для полного счастья: в Островце тоже построят Ледовый дворец
Застройка Островца продолжается — о том, что появится в городе атомщиков, журналистам на пресс-конференции рассказал губернатор Владимир Кравцов, пишет "Вечерний Гродно".
По его словам, помимо жилья, планируют построить Ледовый дворец спорта. Разрабатывается проектно-сметная документация. Определено место для новой, третьей школы, но строить её в скором времени не будут — двух школ на 1250 мест пока достаточно. По окончании строительства атомной станции и развития инфраструктуры в городе сможет жить 25–30 тысяч человек.
15:14 19/10/2019
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