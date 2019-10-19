Для полного счастья: в Островце тоже построят Ледовый дворец

По его словам, помимо жилья, планируют построить Ледовый дворец спорта. Разрабатывается проектно-сметная документация. Определено место для новой, третьей школы, но строить её в скором времени не будут — двух школ на 1250 мест пока достаточно. По окончании строительства атомной станции и развития инфраструктуры в городе сможет жить 25–30 тысяч человек.