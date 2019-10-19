Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Легендарного Фергюсона обвинили в организации "договорняка"

Футбольный агент Джузеппе Пальяра, обвиняемый в коррупции, заявил о причастности бывшего главного тренера "Манчестер Юнайтед" сэра Алекса Фергюсона в организации договорного матча в Лиге чемпионов УЕФА, пишет The Mirror.

В ходе судебного заседания Пальяра рассказал присяжным, что перед лигочемпионским поединком с туринским "Ювентусом" он подарил Фергюсону золотые часы Rolex стоимостью за 35 тысяч евро. В ответ легендарный специалист обеспечил нужный результат.

Кроме того, по словам агента, Фергюсон неоднократно вступал в сговор с агентами, чтобы заработать на трансферах.

Пальяра не стал уточнять, о каком матче идет речь. Под управлением Фергюсона "красные дьяволы" провели с "Юве" восемь матчей в ЛЧ. Манкунианцы четырежды побеждали, три раза проиграли, однажды сыграли вничью.

Фергюсон возглавлял "МЮ" с 1986 по 2013 год. Вместе с командой он выиграл 38 трофеев, в том числе дважды Лигу чемпионов.

Также по ходу заседания прозвучали обвинения в адрес бывшего главного тренера сборной Англии Стива Макларена, бывшего главного тренера "Портсмута" и "Тоттенхэма" Харри Реднаппа и главного тренер "Кардиффа" Нила Уорнока.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Дадут ему Нобеля? Или хотя бы кредит да памятник?
Павел Севярынец
Камунізм - пад трыбунал!
Тацяна Грачанікава
Шэрая Восень у Менску #nodepression
Павел Знавец
Невзрачная "политическая вакханалия"
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о раздаче льгот, вороватой системе,...


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru