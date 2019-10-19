



«Вот у меня такой день: вечером лыжероллеры. Смотреть вы не будете. Вы наденете ролики и будете бежать за мной. Это не шутка. Спросите у пресс-секретаря. Она у меня за два-три года работы научилась тому, что многие великие спортсмены не умели делать, и тому, чему ее не учили в школе», – сказал Лукашенко.





Говоря о своем графике, белорусский лидер отметил, что в нем обязательно присутствуют спортивные тренировки.





«Если у вас нет спорта в жизни, вы управленцем не станете…Это для здоровья важно. Что за управленец, если он будет плохо выглядеть?», – заметил Лукашенко.





Он добавил, что ему приходится не только самому заниматься спортом, но и приучать к физическим упражнениям своих и других детей, а также демонстрировать важность здорового образа жизни всему народу.