



В 2018 году Роналду заработал на рекламе в инстаграм-аккаунте 47,8 миллионов долларов. А в "Ювентусе" он зарабатывает 34 миллиона долларов.





Как утверждает businessinsider.com , стоимость одной рекламной публикации в аккаунте Роналду — 975 тысяч долларов.





Нападающий "Барселоны" Лионель Месси в инстаграме зарабатывает всего 23,3 миллиона долларов в год.





Среди брендов, которые Роналду представил в Instagram: Clear Haircare, Nike Football и Six Pad Europe.



