Криштиану Роналду зарабатывает на рекламе в инстаграм-аккаунте больше, чем в "Ювентусе"
Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду зарабатывает в Instagram больше, чем в своем клубе.
В 2018 году Роналду заработал на рекламе в инстаграм-аккаунте 47,8 миллионов долларов. А в "Ювентусе" он зарабатывает 34 миллиона долларов.
Как утверждает businessinsider.com, стоимость одной рекламной публикации в аккаунте Роналду — 975 тысяч долларов.
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси в инстаграме зарабатывает всего 23,3 миллиона долларов в год.
Среди брендов, которые Роналду представил в Instagram: Clear Haircare, Nike Football и Six Pad Europe.
10:41 19/10/2019
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