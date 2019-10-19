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Андрей Арямнов о марихуане: наступил момент, когда подумал — "В жизни надо попробовать все"

Белорусский тяжелоатлет Андрей Арямнов рассказал о том, как в его жизни появились наркотики.

Андрей Арямнов о марихуане: наступил момент, когда подумал — "В жизни надо попробовать все"
- Почему ты решил бороться с бессонницей с помощью марихуаны?

- Это прикольно. Курнешь - засыпаешь мгновенно. Это самый лучший вариант.

- Не от большого ума?

- Я не хотел бы говорить. Нас посмотрят много людей.

- Им надо сказать, что так делать не нужно.

- Не. Если я расскажу про марихуану, то меня посадят. И многие подумают, что это правильная вещь. Есть моменты, которые не должны многие знать, но их нужно знать, чтобы вовремя подсказать.

<..>

Почему марихуана считается допингом? Не просто так. Об этом история умалчивает. Марихуану как допинг использовать бессмысленно.

- Ты понял на собственном примере?

- Конечно. За это в тюрьму садят. Ее вообще нельзя использовать. Вы что?! У нас она запрещена.

- Как ты вообще до этого додумался?

- Я стопроцентный экспериментатор. Пришел в зал. У меня не получалось по технике. Я был корч — с детства дрова заготавливал. Корч — это такой человек, который проглотил бревно.

- Но ты эти дрова "тырил" на заводе.

- Конечно. Но никому не рассказывай.

В общем, были у меня зажатые мышцы. Ни на что хорошее в тяжелой атлетике они не влияют. А сила была. Из-за этого всего у меня были проблемы.

<..>

Все думают, что тяжелоатлет — это грузчик. Нет. Тяжелая атлетика — хореография, вовремя включенные и выключенные мышцы.

- А эксперименты причем?

- У меня было неправильное тело. Почему я хороший педагог? У меня все было. <..>

Наступил момент, когда подумал: "В жизни надо попробовать все". И началась кабала. Слава богу, что никогда не пробовал тяжелые наркотики. А их было столько вокруг! Они есть везде. Особенно, когда начинаешь гулять, балдеть. Появляются друзья, компании. Приходишь в гости и думаешь: "Надо валить".

- Синтетические каннабиноиды были у тебя?

- Да. Меня словили на Европе [чемпионате Европы-2010]. Я не знал, что это наркотик. Мне человек говорит, что есть у него ароматизатор: "Положишь его, будет тлеть у тебя в комнате, и с настроением будет нормально". Потом мне стало этого мало. Я сидел, подумал и начал смалить.

Это было ак давно. О них никто не знал. Я же думал, что это не наркотик...

Курительные смеси.

Думал, что спасительная китайская травка, которая помогает от всего. Но понятно стало сразу, когда появились первые признаки зависимости. И это было несмешно.

- Часто курил?

- Часто. Было время, когда были проблемы с психикой.

- Когда тебе стало стремно? Когда вскрылись допинг-результаты?

- Нет. Я в себе уверен как спортсмен. Мне было до лампочки.

- Когда ты понял, что спайс — это п....ц [плохо]?

- Да, спайс — это п....ц [плохо] вообще. Понял я это, когда не мог не покурить. И понял: спайс — это п....ц [плохо].

Многие друзья, которые нырнули туда, — сами понимаете, общаемся в Борисове — таким образом пытались спрыгнуть с тяжелых наркотиков. Но потом поняли, что это еще хуже. И в итоге спрыгивали на тяжелые, чтобы спрыгнуть со спайса.

- Как ты спрыгнул?

- Ушел в спорт. Чуть ли не ночевал в зале. Просыпался, убегал в зал, тренировался, тренировал, парился в бане, смотрел на время — нужно спать — и бежал домой. И так три месяца.

Теперь эта страница закрыта для меня, — сказал Андрей Арямнов в интервью youtube-каналу MelkazeRAW.
Прессбол
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