Дина Аверина и Мауро Несполи признаны лучшими спортсменами Европейских игр-2019
На Генеральной ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) были названы лучшие спортсмены II Европейских игр, проводившихся в 2019 году в Минске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.
Среди женщин лучшей признана россиянка Дина Аверина, выигравшая на состязаниях по художественной гимнастике три золота, серебро и бронзу.
Среди мужчин главный приз достался итальянскому стрелку из лука Мауро Несполи: он завоевал два золота и бронзу.
В Генассамблее в Дохе принимают участие более тысячи делегатов национальных олимпийских комитетов, Международного олимпийского комитета и оргкомитета предстоящих Олимпийских игр. НОК Беларуси представляют исполняющий обязанности первого вице-президента Виктор Лукашенко и генеральный секретарь Георгий Катулин.
09:43 19/10/2019
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