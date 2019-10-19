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Дина Аверина и Мауро Несполи признаны лучшими спортсменами Европейских игр-2019

На Генеральной ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) были названы лучшие спортсмены II Европейских игр, проводившихся в 2019 году в Минске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

Среди женщин лучшей признана россиянка Дина Аверина, выигравшая на состязаниях по художественной гимнастике три золота, серебро и бронзу.

Среди мужчин главный приз достался итальянскому стрелку из лука Мауро Несполи: он завоевал два золота и бронзу.

В Генассамблее в Дохе принимают участие более тысячи делегатов национальных олимпийских комитетов, Международного олимпийского комитета и оргкомитета предстоящих Олимпийских игр. НОК Беларуси представляют исполняющий обязанности первого вице-президента Виктор Лукашенко и генеральный секретарь Георгий Катулин.
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