Месси о контракте: «Очевидно, я останусь в «Барсе» до конца карьеры»





«Мы обсуждали контракт некоторое время назад. Не хочу, чтобы контракт связывал меня, потому что не знаю, как буду себя чувствовать. Не хочу, чтобы у меня продолжало действовать соглашение, если я буду не в порядке. Намерен продолжать соревноваться до тех пор, пока буду чувствовать себя хорошо физически, но, очевидно, я останусь [в «Барсе»] до конца карьеры», – сказал Месси в эфире радио Metro FM 95.1.





Ранее сообщалось, что «Барселона» предложит Месси контракт на 10 лет – с должностью после завершения карьеры.