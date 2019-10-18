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Известный итальянский футбольный клуб обанкротился

Футбольный клуб "Палермо", основанный в 1900 году, официально прекратил свое существование.

Как сообщает Football Italia, суд Палермо утвердил банкротство клуба.

Отмечается, что сын бывшего владельца "Палермо" Маурицио Дзампарини Андреа обратился к суду с предложением о выплате долгов команды в 10 млн евро, но этого оказалось недостаточно.

Основанный в 1900 году "Палермо" опустился в серию D после процедуры банкротства и обвинений в финансовых нарушениях. В 1986 году клуб уже прекращал свое существование, но возрождался в 1987-м.

"Палермо" трижды был финалистом Кубка Италии в сезона-1973/74, 1978/79 и 2010/11. Пять раз он становился победителем серии В.
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