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"Крумкачы" вернутся только когда позволит Шунто

Один из учредителей «Крумкачоў» Евгений Костюкевич прокомментировал новость о том, что НФК может вернуть название.

- Как прокомментируешь новость о том, что клуб возвращается к имени «Крумкачы»?

– Решение федерации о том, что не будут препятствовать возвращению имени «Крумкачы» в белорусский футбол это, конечно, позитивная новость, хотя в это не верилось, зная какие решения эта организация частенько принимает. Но для возврата клубу НФК этого имени нужно еще согласование с владельцем бренда Денисом Шунто. Это будет правильно как с юридической, так и с моральной стороны. Насколько мне известно, на данный момент такое согласие не получено и я не совсем понимаю откуда такая уверенность, – сказал Костюкевич.
Tribuna
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