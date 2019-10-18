"Крумкачы" вернутся только когда позволит Шунто

- Как прокомментируешь новость о том, что клуб возвращается к имени «Крумкачы»?





– Решение федерации о том, что не будут препятствовать возвращению имени «Крумкачы» в белорусский футбол это, конечно, позитивная новость, хотя в это не верилось, зная какие решения эта организация частенько принимает. Но для возврата клубу НФК этого имени нужно еще согласование с владельцем бренда Денисом Шунто. Это будет правильно как с юридической, так и с моральной стороны. Насколько мне известно, на данный момент такое согласие не получено и я не совсем понимаю откуда такая уверенность, – сказал Костюкевич.