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РБК: минское "Динамо" тратит на зарплаты хоккеистов 5,7 млн долларов

РБК опубликовал информацию о зарплатах хоккеистов в клубах Континентальной хоккейной лиги.

РБК: минское "Динамо" тратит на зарплаты хоккеистов 5,7 млн долларов
Издание ссылается на платежные ведомости, которые удалось получить журналистам. Из них следует, что в сезоне 2019/2020 годов на игроков минского "Динамо" планируется потратить 370 миллионов российских рублей. Это 5,7 млн ​​долларов. По этому показателю белорусский клуб занимает 10-е место. Лидируют СКА и ЦСКА, у которых по 1,75 млрд российских рублей (более $27 млн).

Подчеркивается, что почти у всех команд зарплатные ведомости, по сравнению с прошлым сезоном, снизились. У минчан, например, — почти на полтора миллиона долларов.


Весной 2017-го телеканал ОНТ сообщил, что бюджет ХК "Динамо-Минск" составляет около 20 миллионов долларов. Однако какая сумма из них шла на заработки, неизвестно. С тех пор бюджет только снижался, на что влияла и неудачная игра команды. В апреле 2019-го Александр Лукашенко говорил, что на команду ежегодно "выбрасывали" 15 миллионов долларов. В июле гендиректор клуба Дмитрий Басков рассказал, что в этом году бюджет был сокращен в полтора раза. Получается, что он должен составлять около $10 млн. Если это так, то более половины денег идет на зарплаты хоккеистов.
Еврорадио
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