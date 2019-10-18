Матч «Барселоны» и «Реала» отложили из-за протестов в Каталонии
Комитет по проведению соревнований Испанской федерации футбола отложил матч 10-го тура Ла Лиги между «Барселоной» и «Реалом» на более поздний срок. Об этом сообщается на официальном сайте организации. Встреча должна была пройти на домашнем стадионе каталонской команды «Камп Ноу» 26 октября.
В заявлении отмечается, что «Барселона» и «Реал» должны договориться о новой дате матча до 21 октября. В том случае, если согласовать ее не получится до 10 утра понедельника, комитет по проведению соревнований назначит дату игры самостоятельно.
Причиной переноса матча стала запланированная на 26 октября акция протеста в Барселоне. В начале недели в городе начались беспорядки после того, как Верховный суд Испании приговорил к длительным тюремным срокам организаторов референдума о независимости Каталонии.
14:42 18/10/2019
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение