За что власти мстят Капскому?

У нас что, много людей, с нуля построивших футбольные клубы, которые много раз участвовали в групповых раундах Лиги чемпионов? В Борисове таких пруд пруди???





Но прошло больше года после смерти Капского, а вполне естественные и очевидные шаги в память о нем так и не сделаны. Не дождался Анатолий Анатольевич от земляков ни улицы, ни стадиона своего имени.





Самое печальное, что это не сенсация, не сбой в работе системы. Это и есть Система. Только раньше она бойкотировала своих критиков, а теперь в упор не видит человека, которого сложно обвинить в политической нелояльности.





Еще во время похорон Анатолия Капского обратило на себя внимание отсутствие официальных публичных соболезнований от главы государства. Казалось бы, ничего не стоящая формальность. Но нет. Не достоин.





Дальше реакция пошла по цепочке. Чиновники рангом ниже уловили сигнал. Поэтому госорганы не только не проявили инициативы в вопросе переименования, но и отвечали на соответствующие импульсы гробовым молчанием.





О том, чем именно Капский не угодил, можно только догадываться. Версии на этот счет у меня есть, но не хочу выносить на публику домыслы. Факт в том, что, уживаясь с Системой, Анатолий Анатольевич не стал её винтиком. За это с ним сейчас и сводят счеты.





В других странах посмертно награждают, а в Беларуси – посмертно мстят. И эта ненависть, пронизывающая наше общество, значительно усилилась за последние 25 лет. Но ее семена были брошены и дали всходы гораздо раньше. Так что, не стоит сводить всё к одному источнику.





Благодарность, как недавно заметил Сергей Наумчик, не является сильной стороной белорусов. У нас память многих достойных людей не увековечена как должно. И основная причина тому кроется даже не в ненависти власти, а в безразличии масс. Слишком мала горстка тех, кому не все равно…









Сейчас сложно сказать, чем закончится история с открытым письмом. Не исключено, что Система смилостивится и снизойдет до символического жеста. Вполне вероятно, что обращение будет проигнорировано, или нам скажут «да-да-да», а потом заволокитят процесс.





Можно отказать в переименовании стадиона. Нельзя вычеркнуть из памяти людей счастливые моменты вроде победы скромного белорусского клуба над мюнхенской «Баварией». Капский, не испрашивая разрешения у каких бы то ни было инстанций, сам воздвиг себе памятник. И мы всегда можем мысленно положить к нему цветы.





А стадион имени Капского… Тоже будет – раньше или позже.