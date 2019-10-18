0:6! Минское "Динамо" потерпело пятое поражение подряд

«Зубры» неплохо начали матч, но в середине периода динамовцы развалились. Торпедовцы же смогли навязать свой фирменный атакующий хоккей с красивыми комбинациями в чужой зоне.





На 11-й минуте счет открыл Станислав Бочаров, а еще до перерыва Джордан Шредер и Дамир Жафяров сделали положение минчан критичным — 0:3.





Увы, минчанам так и не удалось наладить игру. «Торпедо» же придерживалось своего стиля, лишь наращивая преимущество. До конца матча еще по разу Юнаса Энрота огорчили Сергей Гончарук, Пол Щехура и Кирилл Ураков.









Это поражение стало для «Динамо» пятым подряд. Причем в двух последних играх «зубры» не забрасывают.





Следующая игра пройдет 22 октября. Минчане примут «Барыс» Андрея Скабелки.



