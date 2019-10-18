Директор НФК Давидович о конфликте с болельщиками: «Если бы Юра Блинов был жив, то, уверен этого не случилось бы»
Директор НФК Олег Давидович поделился мнением о конфликте в клубе.
— Увольнение Кучука раскололо болельщиков на два лагеря. А команду?
— Нет. На первом же собрании Кузьминич спросил у ребят, кто готов работать дальше. Дал два дня подумать. А болельщики…
Если бы Юра Блинов был жив, то, уверен этого не случилось бы. А так, какая-то их часть просто перестала ходить на игры, включая двух барабанщиков. К сожалению, на это повлияли и высказывания Кучука с Денисом Шунто — о раскачивании лодки и о давно готовившейся «зачистке».
Многие делали выводы лишь на основании этого. И им трудно было понять, кто прав, а кто виноват. А здесь еще и спекуляция брендом. Прежние руководители клуба говорили, будто нам на него наплевать. А значит, и на историю, и на болельщиков, – сказал Давидович.
10:02 18/10/2019
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