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""Капский-Арена" — это было бы справедливо"

150 белорусских спортсменов выступили за переименование "Борисов-Арены"/ Открытое письмо опубликовал "Прессбол".

""Капский-Арена" — это было бы справедливо"
В числе подписантов не только футболисты, но и представители других видом спорта.

Напомним, что и спустя год после смерти создателя БАТЭ Анатолия Капского вопрос увековечения его памяти не решен.

."Считаем, что именем Анатолия Капского должна называться "Борисов-Арена". Ведь, в конце концов, своим появлением она обязана именно ему. "Капский-Арена" — это было бы справедливо. И это стало бы лучшей памятью о человеке, который умел достигать невозможного", -- говорится в письме.
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