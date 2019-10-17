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Все россияне в сборную к нам: еще одна российская биатлонистка будет выступать за Беларусь

Российская биатлонистка Аделина Сабитова будет выступать за сборную Беларуси.

Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ходом оформления ее перехода.

Сабитовой 22 года. Биатлонистка никогда не входила в состав сборной РФ и не представляла Россию на международных стартах. На последнем чемпионате России она выступила в одной личной гонке - в спринте, в котором заняла 44-е место.

Белорусская федерация биатлона и Сабитова обратились в Союз биатлонистов РФ с просьбой одобрить переход, прошение было удовлетворено.


Теперь смену спортивного гражданства должен утвердить Международный союз биатлонистов (IBU), который пока наложил мораторий на переходы биатлонистов. 
Запрет должен быть снят после принятия нового устава организации на конгрессе IBU, который пройдет с 18 по 20 октября в Мюнхене.
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