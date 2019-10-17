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Виктор Шершуков: «Если бы нам дали лицензий, можно было бы отвечать за 3-4 олимпийские медали»

Главный тренер мужской сборной Беларуси по тяжелой атлетике Виктор Шершуков рассказал о дальнейших перспективах национальной команды.

«У нас очень хорошие команды, по два состава. Для нас абсолютно это не повлияло никак. Мы просто по-другому начали готовиться и по-другому начали планировать. У нас по составу на три Олимпиады есть ребята, поэтому мы готовимся уже дальше, к следующей Олимпиаде.

Если бы нам дали столько лицензий, по крайней мере, можно отвечать за 3-4 медали олимпийские, которые мы планируем однозначно», – сказал Шершуков.
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