Виктор Шершуков: «Если бы нам дали лицензий, можно было бы отвечать за 3-4 олимпийские медали»
Главный тренер мужской сборной Беларуси по тяжелой атлетике Виктор Шершуков рассказал о дальнейших перспективах национальной команды.
«У нас очень хорошие команды, по два состава. Для нас абсолютно это не повлияло никак. Мы просто по-другому начали готовиться и по-другому начали планировать. У нас по составу на три Олимпиады есть ребята, поэтому мы готовимся уже дальше, к следующей Олимпиаде.
Если бы нам дали столько лицензий, по крайней мере, можно отвечать за 3-4 медали олимпийские, которые мы планируем однозначно», – сказал Шершуков.
14:11 17/10/2019
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