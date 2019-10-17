Министр спорта Сергей Ковальчук согласовал отставку главного тренера сборной Беларуси по плаванию
Главный тренер сборной Беларуси по плаванию Наталья Шоломицкая официально покинула пост.
Ранее она написала заявление об отставке по собственному желанию из-за разногласий в вопросах организации взаимодействия РЦОПа и национальной команды.
Заявление было подписано директором РЦОПа Леонидом Денисенко, затем с ходатайством на министра спорта вышла Белорусская федерация плавания. Сергей Ковальчук сегодня это ходатайство согласовал.
11:15 17/10/2019
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