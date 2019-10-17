Ранее она написала заявление об отставке по собственному желанию из-за разногласий в вопросах организации взаимодействия РЦОПа и национальной команды.





Заявление было подписано директором РЦОПа Леонидом Денисенко, затем с ходатайством на министра спорта вышла Белорусская федерация плавания. Сергей Ковальчук сегодня это ходатайство согласовал.



