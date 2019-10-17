Умер американский боксер, впавший в кому после нокаута

Американец Патрик Дэй впал в кому после нокаута. Спортсмен перенес операцию на головном мозге





Спортсмен был нокаутирован в ночь с субботы на воскресенье Чарльзом Конвэллом на шоу в Чикаго. После поединка Дэй был доставлен в больницу, где впал в кому. Позже ему сделали операцию на мозге.





"WBC и его президент Маурисио Сулейман глубоко скорбят в связи со смертью Патрика Дэя. Он умер из-за черепно-мозговой травмы, полученной 12 октября.





WBC присоединяется к семье Патрика в это непростое время", — говорится в сообщении WBC.



