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Умер американский боксер, впавший в кому после нокаута

27-летний американский боксер Патрик Дэй умер в больнице.

Американец Патрик Дэй впал в кому после нокаута. Спортсмен перенес операцию на головном мозге

Спортсмен был нокаутирован в ночь с субботы на воскресенье Чарльзом Конвэллом на шоу в Чикаго. После поединка Дэй был доставлен в больницу, где впал в кому. Позже ему сделали операцию на мозге.

"WBC и его президент Маурисио Сулейман глубоко скорбят в связи со смертью Патрика Дэя. Он умер из-за черепно-мозговой травмы, полученной 12 октября.

WBC присоединяется к семье Патрика в это непростое время", — говорится в сообщении WBC.
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