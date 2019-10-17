



Май 2017-го. Начало олимпийского сезона. В команду "А" отобрались Домрачева, Скардино, Кривко, Писарева и Сола. Меня не включили в состав сборной. Мы с Дашей Юркевич остались готовиться к сезону в Раубичах. Честно скажу, я ни капельки не расстроилась. Понимала: "Блин, ну какие мне сейчас Игры? Я только в прошлом сезоне из юниорок вышла". Не собиралась бить себя в грудь и кричать всем, что должна быть в основном составе благодаря подиуму на Кубке IBU.





Спокойно настраивалась на то, что у меня в запасе еще четыре года, чтобы подвестись к следующим Олимпийским играм и выйти на пик формы. А вот за Дашу Юркевич было обидно. Я знала, что Дашка готовится к своей коронной индивидуальной гонке и хочет пробежать ее на Олимпиаде.





Перед ней тогда стоял сложный выбор: продолжать тренироваться или заканчивать с биатлоном, чтобы зарабатывать маникюром. Многие салоны приглашали ее на работу и обещали большую зарплату — точно больше, чем приносил биатлон. Даша стояла на распутье, но я говорила: "Давай еще попробуем. Вдруг получится отобраться через зиму, Кубок IBU…".









Всю предсезонку мы с Дашей много тренировались, подбадривали друг друга и ждали гонок, чтобы доказать, что достойны своего места. Я чувствовала, что мы должны добавить.





Так получилось, что из-за непопадания в команду в олимпийский сезон я впервые за восемь лет не выехала на снежный сбор. В середине осени все команды уже стояли на снегу, а я переживала: "Как справлюсь?". Не понимала, как за месяц смогу набрать лыжный объем.





Я приехала на первый этап Кубка IBU, где предстояло бежать два спринта. В первом стрельнула 2+4 и финишировала 63-й. Весь вечер провела в слезах: "Ради чего я столько тренировалась — чтобы показывать такие результаты?". В запасе оставалась одна гонка, где должна была проявить себя. Не помню, как настроилась на следующий день, но отстрелялась чисто и заняла восьмое место. По критериям этого было достаточно, чтобы отобраться на Кубок мира.





На второй этап в Хохфильцен меня не взяли, потому что там в программе была эстафета. А девочки весь сезон "наигрывали" олимпийский состав — Скардино, Кривко, Писарева и Домрачева. Так что мне дали шанс пробежать две гонки на третьем этапе Кубка мира в Анси. В спринте и преследовании я заехала в топ-60 и получила право выступить в Оберхофе. Там все и случилось… — сказала Алимбекова в интервь корреспонденту tut.by Виктории Ковальчук.



