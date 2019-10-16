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После наказания болгарских футболистов УЕФА может лишить Стамбул финала Лиги чемпионов

УЕФА может лишить Стамбул финала Лиги чемпионов из-за военного приветствия игроков сборной Турции.

 
Вице-президент УЕФА Мишель Ува заявил, что ассоциация обсудит возможность переноса финала Лиги чемпионов-2019/20 из Стамбула. Причиной послужили празднования голов сборной Турции, футболисты которой уже дважды использовали военное приветствие.

"Мы будем работать в своей компетенции, уважая автономию и независимость спорта. Но, конечно, мы не можем заменить ООН, ЕС или США, дипломатов и политиков. Решения УЕФА будут приниматься после консультаций с руководством организации и президентом", — цитирует Уву "Чемпионат", ссылаясь на Tuttomercatoweb.


Ранее Министр Франции по делам молодежи и спорта Роксана Марасиняню потребовала от УЕФА наказать сборную Турции за воинское приветствие, которое продемонстрировали турецкие футболисты во время матча между сборными (1:1) в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года.
pressball.by
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