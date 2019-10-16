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Буйницкий заработает около $1,5 млн за три года с "Магниткой"

Белорусский нападающий "Металлурга" из Магнитогорска Дмитрий Буйницкий заработает за три года по контракту, подписанному минувшим летом, 100 млн российских рублей или около полутора миллиона долларов, информирует rbc.ru.

Издание отмечает, что Буйницкий за карьеру в КХЛ забросил всего 13 шайб в 106 играх... К тому же в предсезонке Буйницкий получил серьезную травму и до сих пор еще не дебютировал за "Магнитку".

Клуб из Магнитогорска имеет третий бюджет в КХЛ, уступая лишь ЦСКА и СКА.
Источник: "Прессбол"
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