Буйницкий заработает около $1,5 млн за три года с "Магниткой"

Белорусский нападающий "Металлурга" из Магнитогорска Дмитрий Буйницкий заработает за три года по контракту, подписанному минувшим летом, 100 млн российских рублей или около полутора миллиона долларов, информирует rbc.ru.