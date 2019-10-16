Папа Римский случайно поддержал американский футбольный клуб - из-за хэштега в твиттере
В воскресенье в матче НФЛ (кто не в курсе – это американский футбол) клуб «Нью-Орлеан» обыграл «Джэксонвилл». Добиться победы команде из Луизианы помог... Папа Римский Франциск.
Не удивляйтесь.
В воскресенье в Ватикане проходила торжественная месса, на которой сонм католических святых пополнился пятью новыми именами.
По этому поводу Папа написал в твиттере: «Возблагодарим же сегодня Господа нашего за новых #святых. Они шествуют дорогой веры, и мы взываем к их защите».
При этом к слову «святых» (Saints) понтифик прикрепил хэштег, а «Сэйнтс» – это прозвище «Нью-Орлеана». Алгоритм твиттера автоматически подставил этот хэштег в твит Франциска.
Вскоре после твита Франциска «Нью-Орлеан» победил «Джэксонвилл» со счетом 13:6, показав отличную защиту.
«После такого точно нельзя было проигрывать! Благословение и высшая благодать», – отметил твиттер «Сэйнтс».
Заметим, что Папа Римский Франциск – болельщик футбольного клуба «Сан-Лоренсо» из Буэнос-Айреса. А американским футболом понтифик не увлекается.
Источник: tribuna.com
13:34 16/10/2019
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