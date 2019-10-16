Не удивляйтесь.





В воскресенье в Ватикане проходила торжественная месса, на которой сонм католических святых пополнился пятью новыми именами.





По этому поводу Папа написал в твиттере: «Возблагодарим же сегодня Господа нашего за новых #святых. Они шествуют дорогой веры, и мы взываем к их защите».





При этом к слову «святых» (Saints) понтифик прикрепил хэштег, а «Сэйнтс» – это прозвище «Нью-Орлеана». Алгоритм твиттера автоматически подставил этот хэштег в твит Франциска.





Вскоре после твита Франциска «Нью-Орлеан» победил «Джэксонвилл» со счетом 13:6, показав отличную защиту.





«После такого точно нельзя было проигрывать! Благословение и высшая благодать», – отметил твиттер «Сэйнтс».





Заметим, что Папа Римский Франциск – болельщик футбольного клуба «Сан-Лоренсо» из Буэнос-Айреса. А американским футболом понтифик не увлекается.