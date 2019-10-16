"Я призываю все руководящие футбольные органы присоединиться к нам и вместе подумать о новых, более сильных и эффективных способах искоренения расизма в футболе. В качестве отправной точки я предлагаю всем организаторам соревнований принять правила, предусматривающие пожизненный запрет на посещение стадионов для тех, кто был признан виновным в расистском поведении на футбольном матче. ФИФА может обеспечить соблюдение таких запретов на международном уровне", - заявил Инфантино.





Он отметил, что для искоренения расизма в футболе необходима поддержка государственных органов.





"Мы так часто говорим, что в футболе нет места расизму, но, тем не менее, мы по-прежнему сталкиваемся с этой проблемой, как в нашем спорте, так и в обществе. Нам понадобится поддержка государственных органов, чтобы помочь нам выявить и наказать виновных. Мы должны также подумать и о других способах исправить ситуацию. Когда мы (...) сделали правила еще более жесткими, мы не могли себе представить, что вскоре после этого нам снова придется думать о том, как бороться с этой неприятной болезнью, которая, кажется, становится еще хуже в некоторых частях мира", - заявил президент ФИФА.









Отмечается, что после внесения изменений в свой дисциплинарный кодекс в июне 2019 года ФИФА может распространить на весь мир любые санкции, которые конфедерация или ассоциация-член налагает за расистские инциденты, подобные тем, что имели место в Софии во время отборочного матча ЕВРО-2020 между Болгарией и Англией.





"В связи с этим ФИФА рассчитывает в кратчайшие сроки получить информацию о соответствующих решениях дисциплинарных органов УЕФА в отношении данного конкретного случая. Это позволит распространить любые введенные санкции на весь мир", - отмечается в сообщении.





В минувший понедельник во время отборочного матча Евро-2020 Болгария - Англия в Софии (0:6) местные болельщики допустили расистские выкрики в адрес темнокожих английских футболистов. Игра два раза прерывалась, главный тренер англичан Гарет Саутгейт и капитан сборной Гарри Кейн были готовы увести команду с поля.





В понедельник свой пост оставил президент Болгарского футбольного союза Борислав Михайлов.