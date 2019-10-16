Глава РУСАДА: данные Московской лаборатории подделали для защиты атлетов, ставших высокопоставленными госчиновниками
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус подтвердил, что данные Московской антидопинговой лаборатории были изменены перед передачей экспертам Международного антидопингового агентства (WADA).
Он заявил об этом на конференции в Колорадо, сообщает The New York Times.
Ганус считает, что данные Московской лаборатории были подделаны для того, чтобы защитить репутацию известных российских спортсменов, которые сейчас работают в органах власти или являются высокопоставленными спортивными чиновниками. По словам гендиректора РУСАДА, речь идет о тысячах изменений в данных допинг-проб атлетов из России.
Кроме того, Ганус отметил, что возможностью изменить данные Московской лаборатории могли обладать только лица, близкие к российским властям. Глава РУСАДА также подчеркнул, что говорит об этом для того, чтобы от этих действий не пострадали нынешнее и будущее поколения российских спортсменов.
"Россия — страна с высоким уровнем развития спорта, но люди, которые несут ответственность за эту ситуацию, выбрали неправильный путь и неправильный подход", — сказал Ганус.
WADA заподозрило Россию в изменении данных Московской антидопинговой лаборатории в середине сентября. Предполагается, что информация была изменена перед передачей данных экспертам WADA.
В международном агентстве запустили процедуру несоответствия РУСАДА своему кодексу, предоставив российской стороне три недели на то, чтобы объяснить манипуляцию данными.
В октябре министр спорта России Павел Колобков заявил, что Россия предоставила WADA объяснения по ситуации с базой данных Московской лаборатории. По его словам, российские эксперты дали объяснения по 31 вопросу, направленному международным агентством.
Ожидается, что WADA вынесет решение о статусе РУСАДА в конце октября. В том случае, если российское агентство будет отстранено, российских спортсменов могут не допустить на летнюю Олимпиаду 2020 года в Токио, а также на другие международные турниры.
09:15 16/10/2019
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