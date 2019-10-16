Он заявил об этом на конференции в Колорадо, сообщает The New York Times.





Ганус считает, что данные Московской лаборатории были подделаны для того, чтобы защитить репутацию известных российских спортсменов, которые сейчас работают в органах власти или являются высокопоставленными спортивными чиновниками. По словам гендиректора РУСАДА, речь идет о тысячах изменений в данных допинг-проб атлетов из России.





Кроме того, Ганус отметил, что возможностью изменить данные Московской лаборатории могли обладать только лица, близкие к российским властям. Глава РУСАДА также подчеркнул, что говорит об этом для того, чтобы от этих действий не пострадали нынешнее и будущее поколения российских спортсменов.





"Россия — страна с высоким уровнем развития спорта, но люди, которые несут ответственность за эту ситуацию, выбрали неправильный путь и неправильный подход", — сказал Ганус.









WADA заподозрило Россию в изменении данных Московской антидопинговой лаборатории в середине сентября. Предполагается, что информация была изменена перед передачей данных экспертам WADA.





В международном агентстве запустили процедуру несоответствия РУСАДА своему кодексу, предоставив российской стороне три недели на то, чтобы объяснить манипуляцию данными.





В октябре министр спорта России Павел Колобков заявил, что Россия предоставила WADA объяснения по ситуации с базой данных Московской лаборатории. По его словам, российские эксперты дали объяснения по 31 вопросу, направленному международным агентством.





Ожидается, что WADA вынесет решение о статусе РУСАДА в конце октября. В том случае, если российское агентство будет отстранено, российских спортсменов могут не допустить на летнюю Олимпиаду 2020 года в Токио, а также на другие международные турниры.



