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"Барселона" U12 отказалась представлять Испанию на международном турнире

«Барселона» U12 отказалась представлять Испанию на турнире Danone Nations Cup (один из крупнейших футбольных турниров для детей в возрасте от 10 до 12 лет – прим.), потому что не хотела надевать футболки с государственной символикой.


Команда участвовала в квалификации турнира, в ходе которой участникам разрешается выступать в клубных цветах. Однако «Барселона» U12 отказалась приехать на финальные матчи, которые прошли на минувших выходных в Каталонии.

«Они должны были надеть испанские футболки. И руководители клуба решили, что «Барселона» не будет выступать на турнире не в клубной форме. Они были непреклонны», – сообщил ведущий радиостанции Cadena SER Catalunya.

Вместо «Барселоны» на турнире выступил «Вильярреал», который занял второе место, уступив команде из Мексики. В Danone Nations Cup принимали участие команды из 20 стран.

Каталония уже долгое время пытается добиться независимости от Испании. В 2017 году был организован референдум по этому вопросу. В понедельник Верховный суд Испании вынес приговор девяти каталонским чиновникам и политикам по делу о беспорядках и проведении референдума.


Максимальный срок получил бывший заместитель главы правительства Каталонии Ориол Жункерас – 13 лет. Остальные фигуранты приговорены к срокам от 9 до 12 лет.

«Барселона» выступила с официальным заявлением в поддержку политзаключенных. Также их поддержали защитник клуба Жерар Пике, экс-хавбек «Барсы» Хави и бывший тренер команды Пеп Гвардиола
Источник: tribuna.com
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