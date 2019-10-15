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В Футбольном союзе Болгарии проходят обыски

Полиция проводит обыски в штабе Футбольного союза Болгарии.

По информации bTV, более 20 офицеров службы государственной безопасности Болгарии вошли в здание Футбольного союза страны с целью срочной проверки.

Полиция заблокировала территорию комплекса, никто из сотрудников не может ее покинуть, передает championat.com. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов призвал президента Футбольного союза страны Борислава Михайлова покинуть свой пост после скандала, произошедшего во время матча квалификации EURO'2020 Болгария — Англия. Из-за расистских кричалок фанатов хозяев судья дважды останавливал матч.


Англичане в итоге решили продолжить встречу, хотя и обсуждали возможность ухода с поля. В итоге матч завершился победой гостей со счетом 6:0. Позже стало известно об отставке Михайлова, пишет pressball.by
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