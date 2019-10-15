В ближайшем туре казахстанский футбол ждет большой матч: 19 октября «Астана» примет «Кайрат» – команду белорусского тренера Алексея Шпилевского.





Прошлым летом он бесславно пробовал себя в Бресте, а по весне казалось, что в Алматы тоже вряд ли получится. Начало сезона не предвещало, что «Кайрат» будет на что-то претендовать. После десяти туров команда Шпилевского шла на шестом месте, отставая от лидирующей «Астаны» на 12 очков.





На весеннем отрезке в семи матчах «Кайрат» умудрился набрать всего четыре очка и еще вылететь в четвертьфинале Кубка. Тогда белорусу доставалось со всех сторон, пошли разговоры о смене тренера.





Ближе в лету «Кайрат» прорвало. С тех пор алматинцы провели 18 матчей в Премьер-лиге и только в трех из них потеряли очки. Команда Шпилевского обогнала забуксовавшую «Астану» и сейчас лидирует в чемпионате. Если «Кайрат» в субботу устоит в столице, то откроет для себя потрясающие перспективы.





Что говорят об этом матче в Казахстане и кого считают фаворитом? Какое отношение к Шпилевскому и другим белорусским коучам в местной Премьер-лиге?





Думану Балыкбаеву. С этими и другими вопросами Трибуна обратилась к журналисту портала KazFootball.kz





– Изменилось ли в Казахстане отношение к Шпилевскому по ходу сезона?





– Думаю, да. Сначала его рассматривали как молодого специалиста. Было много стрел в его сторону, но сейчас концовка чемпионата, и «Кайрат» реально претендует на титул. Негатива стало меньше. Все ждут развязки – сможет ли Шпилевский добыть первое за последние 15 лет «золото» для команды.





Шансы привести алматинский клуб к долгожданному чемпионству очень хорошие. Тем более игра у команды вырисовывается и результаты есть. Можно сказать, домашние матчи – вообще украшение «Кайрата»: у себя громят многих соперников.





– За счет чего тренеру удалось после не совсем удачного старта привести «Кайрат» в чувство и включиться в борьбу за первое место?





– Все в комплексе. Шпилевский – молодой специалист, который стремится к максимуму. При этом него присутствует сформировавшееся видение футбола. Плюс хороший подбор исполнителей – одни из лучших в Казахстане. Есть руководство, которое хочет достичь максимальных результатов.





Вообще Шпилевскому повезло. Попади он в какой-нибудь средний клуб казахстанской Премьер-лиги, не смог бы себя в полной мере реализовать. Именно в «Кайрате» у него есть футболисты, возможности. Не каждому такой шанс дается.





– 19 октября состоится важнейший матч против «Астаны»...





– Эта игра и станет решающей в чемпионской гонке для Шпилевского. Вы сами знаете, что «Астана» является лидером казахстанского футбола, который сумел и на международном уровне добиться определенных успехов. Для «Кайрата» матч станет экзаменом. Если справятся, то станут чемпионами.





«Астана» сейчас играет на два фронта – Премьер-лига и Лига Европы. Да и между командами пять очков разницы – «Кайрат» впереди, хотя у «Астаны» одна игра в запасе. Если «Кайрат» сумеет выиграть на выезде, то, наверное, откроет себе дорогу к чемпионству.





Если не получится взять три очка – в этом случае проявится ежегодный синдром, при котором «Кайрат» не в силах обыграть «Астану» с любым тренером. Шпилевский может оказаться в этом списке.





Но если «Кайрат» хотя бы не проиграет в столице, то будут хорошие перспективы на успех. Сами с нетерпением ждем этот матч. Будет очень интересно.









– Кто, по-вашему, фаворит в поединке и чемпионской гонке в целом?





– Думаю, главный претендент на «золото» – «Кайрат». Почему? Я уже говорил, что «Астана» играет на два фронта. Да, в предыдущие пять лет была такая же картина, и команда становилась чемпионом, но сейчас «Кайрат» как никогда близок к тому, чтобы стать первым. У «Тобола» также есть шансы. Однако, скорее всего, в этом году мы увидим нового чемпиона в лице команды Шпилевского.





– Шпилевский изменил в Казахстане отношение к молодым специалистам? Может, болельщики других команд требуют дать шанс новому поколению?





– Не думаю. Да, в начале года все-таки обращали внимание на его возраст, однако сейчас в паспорт Шпилевского никто не заглядывает. Все с уважением относятся к нему, к его работе. Все в руках белоруса – от него зависит результат.





Когда ты набираешь очки, к тебе с уважением относятся как к специалисту. Нет результата – это уже другой вопрос. Да и вообще во всем футболе так: цифры в паспорте не имеют значения. Шпилевскому повезло, что ему доверили в таком молодом возрасте большую команду.





– Летом появилась информация, что в российскую Премьер-лигу могут войти несколько клубов из Беларуси и Казахстана. Шпилевский поддержал идею. Как на его слова отреагировали в Казахстане?





– У нас все прекрасно понимают, что это просто слухи. В ближайшее время такого поворота событий вряд ли стоит ждать, потому что УЕФА не поддерживает объединение чемпионатов. Идея изначально утопична. Никто реально не думает, что наши клубы могут войти в какую-то иностранную лигу. Поэтому слова Шпилевского всерьез не восприняли, и обсуждения не было.





– «Кайрат» выбыл из Лиги Европы уже во втором раунде. Как в Казахстане восприняли вылет от израильского «Хапоэля» из Беер-Шевы?





– Все хотят быть похожими на «Астану» – выходить в группу ЛЧ и ЛЕ. И каждый год болельщики, специалисты и журналисты ждут, что «Кайрат», наконец-то, выстрелит. Но и в этом сезоне не случилось еврокубковой осени. Ну, что делать? Жизнь продолжается.





Впрочем, скажу, что особой грусти и разочарования не было. Болельщики ждали и надеялись, но все понимали, что это очень сложно. Теперь ждем следующий сезон. «Кайрат» никогда прежде не выходил в группу.





– Не так давно чемпионат Казахстана покинул Олег Дулуб. Начал неплохо, но затем результаты «Атырау» пошли на спад.





– В Казахстане первое интервью он давал мне. Пообщался, увидел, что человек хочет работать, что у него есть опыт. Олег Анатольевич – интересная личность. Тренер поменял большинство легионеров в «Атырау». Фактически стал перекраивать команду в середине сезона.





Может, это повлияло на результат. Как вариант, Дулубу просто не хватило времени. Ему не удалось создать тот коллектив, который сумел бы бороться за серьезные места.





– Но при этом «Атырау» вышел в финал Кубка...





– Это совершенно другой турнир. Чтобы взять титул, необходимо выиграть всего несколько матчей. Я ведь говорю, что именно в чемпионате у Дулуба не заладилось. Шла большая ротация состава, не получилось собрать коллектив в единое целое и добиться результата.









– Какое мнение о себе оставил Дулуб в Казахстане? К примеру, гендиректор «Актобе» отозвался о тренере нелестно.





– Дулуб – известный специалист. Он привез с собой интересных тренеров, таких как Александр Грановский, Эдуард Тучинский, Роман Монарев. Эти люди с большими именами, хорошие специалисты. Наверное, Дулуб, как говорится, не попал в струю, оказался в ненужное время не в том месте. Да и, возможно, команда просто не его.





– Когда Дулуб вернулся в Беларусь, затронул работу арбитров в Казахстане, сказав, что в 16 матчах его команды из 18 было «фантастическое судейство». Есть ли в этих словах рациональное зерно?





– У нас работает экспертная комиссия, которая после каждого тура рассматривает все спорные моменты. В этом плане существует прогресс. Говорят, какой судья отстранен на сколько игр.





Что касается Олега Анатольевича, то, наверное, какие-то неудачи перекладывал на судей. В каждом матче арбитры могут принять неверное решение. Поэтому, думаю, что судейские ошибки – это просто стечение обстоятельств.





Кажется, Дулуб в Казахстане всё. Он так и не вытащил клуб из зоны вылета, уходит за пару дней до финала Кубка





– В Казахстане трудится еще один белорусский коуч – Александр Седнев, который со своим «Актобе», по всей видимости, покинет сильнейший дивизион.





– Кто бы что не говорил, но в Казахстане ему повезло с клубом. Он принял команду в тяжелой ситуации. Но есть плюс: Седнев легко импровизирует с составом. Конечно, он не может видеть на поле всех, кого хочет. Но в то же время у него нет груза ответственности за результат. Кто может с командой дублеров постоянно набирать очки? Никто. Это понимают в руководстве «Актобе».





Александр Сергеевич делает большое дело, открыл много молодых имен для казахстанского футбола. Ребята в каждом матче бьются за очки, поэтому авторитет Седнева в Актюбинские сильно вырос.





Он приходил помощником Владимира Муханова, а сейчас является главным тренером и вырывает победы на последних секундах. Скорей всего, «Актобе» вылетит во второй дивизион, но никто камень в огород Седнева не бросит.









– Как думаете, Седнев останется в «Актобе» либо его могут переманить в другой клуб КПЛ?





– У Седнева хорошее реноме в казахстанском футболе. Он влюбился в город, в «Актобе». Думаю, тренер не покинет клуб и продолжит работать лигой ниже. Сам себе захочет доказать, что не зря находится в этой команде.





Постарается в следующем сезоне выиграть первую лигу и вернуть «Актобе» в элиту. Поэтому не уверен, что он уйдет из команды. Тем более знаю, к нему хорошее отношение со стороны гендиректора Самата Смакова. Зачем тогда что-то менять?