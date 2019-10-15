Фуркад рассказал о своем уходе из спорта





Прошлый сезон 31-летний Фуркад завершил на 12-й строчке в общем зачете Кубка мира и не выиграл ни одной медали на чемпионате мира. До этого спортсмен семь раз становился победителем КМ.





Как идет подготовка к сезону

"Я с удовольствием встаю на лыжи и возвращаюсь к соревнованиям, своим противникам. Пока я доволен своей подготовкой и тем, чего я достиг. Но так было и в прошлом году, и известно, чем все закончилось. Поэтому я стараюсь не переусердствовать", - сказал Фуркад.





Биатлонист отметил, что бывают дни, когда он чувствует себя хорошо, бывают – когда хуже. Он обратил внимание, что в прошлом году на тренировках он был впереди всей команды, но в по ходу сезона все оказалось наоборот.





"Я не могу делать прогнозы, но, если бы я волновался за результат, я бы не стал сейчас отвечать на вопросы", - добавил он.





По словам Фуркада, ему нужно быть лучше, чем норвежец Йоханнес Бё, который в прошлом сезоне выиграл большой Хрустальный глобус.





"Я хочу бороться каждый день за победу. Зима покажет, какой будет стоить приоритет: быть более готовым к чемпионату мира или сильно провести весь Кубок мира, потому что я буду бороться в общем зачете. Ориентироваться на прошлую зиму я не могу", - сказал Фуркад.





После Олимпиады-2022 – все

Фуркад заявил, что точно не завершит карьеру до чемпионата мира в Антерсельве.





"Подведу итоги в конце сезона, чтобы сказать, продолжу ли я приключение или нет, хотя я знаю, что точно не продолжу после Олимпийских игр в Пекине 2022 года", - сказал француз.





Он добавил, что есть много вещей, которые могут продлить его карьеру в биатлоне.





"Но есть также вещи, которые толкают меня в другую сторону, например, мои две дочери, которые ждут меня дома. Я хотел бы дать ответ, но у меня его нет и не будет до конца зимы, потому что мне нужно пройти этот путь", - сказал он.





"И с прошлым сезоном, который был странным, у меня еще меньше ответов. Я стараюсь не слишком задумываться о том, что будет после сезона. На данный момент я сосредоточен на сезоне и желании провести его хорошо", - заключил Фуркад.





Напомним, новый биатлонный сезон стартует 30 ноября в шведском Эстерсунде.