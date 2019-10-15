Освободился: Бывший гендиректор баскетбольного клуба «Цмокi-Минск» Константин Шереверя вышел из тюрьмы
Три года назад спортивного функционера осудили за завладение имуществом в особо крупном размере путем злоупотребления служебными полномочиями, повторно и в составе группы лиц по предварительному сговору.
Один из эпизодов, который фигурировал в судебном процессе — организация банкета за счет баскетбольного клуба, сообщает «Прессбол».
Причем, по приговору Шереверю оправдали в части «злоупотребления служебными полномочиями». Суд назначил бывшему баскетболисту наказание в виде пяти с половиной лет, с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.
Также суд Московского района столицы постановил взыскать с Константина Шервери ущерб — 358.966 деноминированных рублей.
Учитывая, что Шереверя был арестован в 2014, то есть за два года до суда, он отбыл весь срок наказания.
09:02 15/10/2019