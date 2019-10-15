Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Освободился: Бывший гендиректор баскетбольного клуба «Цмокi-Минск» Константин Шереверя вышел из тюрьмы

Три года назад спортивного функционера осудили за завладение имуществом в особо крупном размере путем злоупотребления служебными полномочиями, повторно и в составе группы лиц по предварительному сговору.

Один из эпизодов, который фигурировал в судебном процессе — организация банкета за счет баскетбольного клуба, сообщает «Прессбол».

Причем, по приговору Шереверю оправдали в части «злоупотребления служебными полномочиями». Суд назначил бывшему баскетболисту наказание в виде пяти с половиной лет, с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.
 
Также суд Московского района столицы постановил взыскать с Константина Шервери ущерб — 358.966 деноминированных рублей.
 
Учитывая, что Шереверя был арестован в 2014, то есть за два года до суда, он отбыл весь срок наказания.
 
Поделиться
Последние известия


Блоги
Павел Севярынец
Камунізм - пад трыбунал!
Тацяна Грачанікава
Шэрая Восень у Менску #nodepression
Павел Знавец
Невзрачная "политическая вакханалия"
Владимир Подгол
Как Макея на границе раздели
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о раздаче льгот, вороватой системе,...


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru