Вадим Девятовский: Легкая атлетика в стране возрождается. За нее в Токио-2020 стыдно не будет
Председатель БФЛА Вадим Девятовский порассуждал о предстоящей Олимпиаде.
Об Олимпиаде
Олимпиада будет запредельной по уровню конкуренции. Предолимпийский сезон показал, как жарко будет в легкой атлетике. Люди готовятся по полной программе.
О возвращении Остапчук, Тихона и Кравченко
По Надежде есть условия возвращения: это огромная сумма, которая должна быть выплачена. Это очень непростой вопрос.
Кравченко преследуют травмы. В этом году вроде бы был позитивный сигнал, что Андрей возвращается. Шанс на его возвращение держим в уме.
Иван Тихон готовится. К сожалению, получил травму, но сейчас восстанавливается. Верим, что подойдет к Олимпийским играм в боевой готовности.
Верю, что легкая атлетика в стране возрождается. За нее в Токио-2020 стыдно не будет. Постараемся не подвести болельщиков.
О положительной допинг-пробе Арзамасовой
Если человек принимает это умышленно, он просто самоубийца. Он не понимает ни правил, ни реалий, ничего. С Мариной подобное исключено. Она запросила документы, сейчас ждем результаты пробы «Б».
Если это все подтвердится, надо понять, как вещество попало в ее организм. Это самая главная задача. Надеюсь, в ближайшее время найдутся ответы, которые объяснят происхождение положительной допинг-пробы. Арзамасова уже сказала, что это невозможно, что умышленного приема не было. Значит, надо найти причину и объяснить эту причину.
Источник: Итоги недели
17:26 14/10/2019