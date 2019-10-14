Об Олимпиаде





Олимпиада будет запредельной по уровню конкуренции. Предолимпийский сезон показал, как жарко будет в легкой атлетике. Люди готовятся по полной программе.





О возвращении Остапчук, Тихона и Кравченко





По Надежде есть условия возвращения: это огромная сумма, которая должна быть выплачена. Это очень непростой вопрос.





Кравченко преследуют травмы. В этом году вроде бы был позитивный сигнал, что Андрей возвращается. Шанс на его возвращение держим в уме.





Иван Тихон готовится. К сожалению, получил травму, но сейчас восстанавливается. Верим, что подойдет к Олимпийским играм в боевой готовности.





Верю, что легкая атлетика в стране возрождается. За нее в Токио-2020 стыдно не будет. Постараемся не подвести болельщиков.









О положительной допинг-пробе Арзамасовой





Если человек принимает это умышленно, он просто самоубийца. Он не понимает ни правил, ни реалий, ничего. С Мариной подобное исключено. Она запросила документы, сейчас ждем результаты пробы «Б».





Если это все подтвердится, надо понять, как вещество попало в ее организм. Это самая главная задача. Надеюсь, в ближайшее время найдутся ответы, которые объяснят происхождение положительной допинг-пробы. Арзамасова уже сказала, что это невозможно, что умышленного приема не было. Значит, надо найти причину и объяснить эту причину.



