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Вадим Девятовский: Легкая атлетика в стране возрождается. За нее в Токио-2020 стыдно не будет

Председатель БФЛА Вадим Девятовский порассуждал о предстоящей Олимпиаде.

Об Олимпиаде

Олимпиада будет запредельной по уровню конкуренции. Предолимпийский сезон показал, как жарко будет в легкой атлетике. Люди готовятся по полной программе.

О возвращении Остапчук, Тихона и Кравченко

По Надежде есть условия возвращения: это огромная сумма, которая должна быть выплачена. Это очень непростой вопрос.

Кравченко преследуют травмы. В этом году вроде бы был позитивный сигнал, что Андрей возвращается. Шанс на его возвращение держим в уме.

Иван Тихон готовится. К сожалению, получил травму, но сейчас восстанавливается. Верим, что подойдет к Олимпийским играм в боевой готовности.

Верю, что легкая атлетика в стране возрождается. За нее в Токио-2020 стыдно не будет. Постараемся не подвести болельщиков.


О положительной допинг-пробе Арзамасовой

Если человек принимает это умышленно, он просто самоубийца. Он не понимает ни правил, ни реалий, ничего. С Мариной подобное исключено. Она запросила документы, сейчас ждем результаты пробы «Б».

Если это все подтвердится, надо понять, как вещество попало в ее организм. Это самая главная задача. Надеюсь, в ближайшее время найдутся ответы, которые объяснят происхождение положительной допинг-пробы. Арзамасова уже сказала, что это невозможно, что умышленного приема не было. Значит, надо найти причину и объяснить эту причину.
Источник: Итоги недели
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