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"Барселона" поддержала приговоренных к огромным срокам лидеров Каталонии

«Барселона» выступила с официальным заявлением в поддержку каталонских политзаключенных.



Максимальный срок получил бывший заместитель главы правительства Каталонии Ориол Жункерас – 13 лет. Остальные фигуранты приговорены к срокам от 9 до 12 лет.


«Футбольный клуб «Барселона» как одно из ведущих сообществ Каталонии в соответствии со своей историей, в целях защиты права свободы самовыражения и самоопределения после сегодняшнего обвинительного приговора хочет заявить следующее.

Так же, как превентивное заключение не помогло разрешить конфликт, так не помогут и тюремные сроки, потому что тюрьма – это не решение.

Разрешение конфликта в Каталонии должно быть достигнуто исключительно с помощью политического диалога. 

По этой причине клуб сильнее чем когда-либо просит всех политических лидеров вступить в диалог и переговоры, чтобы уладить этот конфликт, что также должно позволить отпустить осужденных политических и гражданских лидеров.

«Барселона» также выражает полную поддержку и солидарность с семьями тех, кого лишили свободы», – говорится в заявлении.
Источник: sports.ru
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