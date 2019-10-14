







Максимальный срок получил бывший заместитель главы правительства Каталонии Ориол Жункерас – 13 лет. Остальные фигуранты приговорены к срокам от 9 до 12 лет.









«Футбольный клуб «Барселона» как одно из ведущих сообществ Каталонии в соответствии со своей историей, в целях защиты права свободы самовыражения и самоопределения после сегодняшнего обвинительного приговора хочет заявить следующее.





Так же, как превентивное заключение не помогло разрешить конфликт, так не помогут и тюремные сроки, потому что тюрьма – это не решение.





Разрешение конфликта в Каталонии должно быть достигнуто исключительно с помощью политического диалога.





По этой причине клуб сильнее чем когда-либо просит всех политических лидеров вступить в диалог и переговоры, чтобы уладить этот конфликт, что также должно позволить отпустить осужденных политических и гражданских лидеров.





«Барселона» также выражает полную поддержку и солидарность с семьями тех, кого лишили свободы», – говорится в заявлении.