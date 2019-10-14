- Есть специалисты, которые будут подсказывать, как адаптировать организм к погодным стрессам. Готовиться будут все. Олимпиада будет запредельной по уровню конкуренции. Предолимпийский сезон показал, как жарко будет в легкой атлетике.





Когда мы снова сможем увидеть наших ветеранов: Кравченко, Остапчук, Тихона?

По Надежде есть условия возвращения: это огромная сумма, которая должна быть выплачена. Это непростой вопрос. Что касается Кравченко, то его преследуют травмы. Вроде бы был позитивный сигнал, что он возвращается. Шанс этот держим в уме. Иван Тихон готовится. К сожалению, получил травму, но сейчас восстанавливается. Подойдет к Олимпийским играм в боевой готовности. Верю, что легкая атлетика в стране возрождается. За нее в Токио-2020 стыдно не будет.









- Есть ли новости касательно Марины Арзамасовой?





- Если человек принимает это умышленно, он просто самоубийца, он не понимает ни реалий, ничего. Марина к ним не относится. Она запросила документы, пробу "Б". Если это все подтвердится, надо понять, как вещество попало в ее организм. Это самая главная задача, и, надеюсь, найдутся ответы, которые объяснят происхождение положительной допинг-пробы. Арзамасова уже сказала, что это невозможно, что умышленного приема не было. Значит, надо найти причину.



