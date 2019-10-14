Спортивный центр "Раубичи" ждет модернизация

Как сообщила пресс-служба президента, соответствующее распоряжение подписал Александр Лукашенко.





В соответствии с распоряжением, Банк развития Беларуси выдаст кредит размере $5,72 млн, за счет которого в 2019-2020 годах будет реконструирована гостиница №1 и расчищено верховье водохранилища на территории центра, что даст возможность обеспечить забор воды для системы оснеживания.





Помимо предусмотренных распоряжением мероприятий министерство спорта и туризма планирует к 2021 году обустроить систему оснеживания стадиона и трасс в "Раубичах", модернизировать гостиничный фонд, увеличить количество парковок и зрительских мест на трибунах.