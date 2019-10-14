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Американская гимнастка побила рекорд белоруса Виталия Щербо

Гимнастка Симона Байлз побила рекорд по количеству медалей на чемпионате мира в Штутгарте, завоевав золотую медаль в соревнованиях по спортивной гимнастике.


Американка Симона Байлз завоевала 24-ю награду на чемпионатах мира, побив рекорд белоруса Виталия Щербо, у которого 23 награды. Учитывая то, что мужчины-гимнасты соревнуются в восьми соревнованиях на чемпионатах мира, в то время как женщины соревнуются в шести, рекорд Байлз выглядит еще более впечатляющим.

Это ее 18-е золото из 24 завоеванных медалей на мировых первенствах.

Второе место заняла китаянка Лю Тинтин, а третьей стала также китаянка Ли Шицзя.

22-летняя Байлз - четырехкратная олимпийская чемпионка. В августе 2019 года она стала первой гимнасткой, которая смогла выполнить на официальных соревнованиях двойное сальто назад в группировке с поворотом на 1080 градусов.

Байлз начала спортивную карьеру в 2013 году, в 16 лет. Тогда она завоевала первые четыре медали на чемпионате мира в Антверпене в Бельгии, включая золото в многоборье и вольных упражнениях.

Гимнастка готовится к Олимпиаде 2020 года в Токио, которая, по ее словам, станет для нее последней.


В августе 2016 года, по данным хакерской группы Fancy Bears, допинг-тест Симоны Байлз дал положительный результат на метилфенидат (психостимулятор). При этом ее не посчитали нарушившей антидопинговые правила, так как ей было разрешено использование запрещенных препаратов из-за синдрома дефицита внимания и гиперактивности.

Байлз была одной из жертв осужденного в прошлом году доктора национальной сборной Ларри Насара. С обвинениями в его адрес выступили 156 гимнасток, рассказавших о развратных и насильственных действиях врача. Суд приговорил его к 175 годам тюрьмы.
Источник: ВВС
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