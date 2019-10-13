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Михаил Мархель: Бывают такие поражения, которые стоят больше победы

Однако это не разгром. Белорусы доказали, что команда у нас все-таки есть.

Михаил Мархель: Бывают такие поражения, которые стоят больше победы
Прессбол
Это был первый топ-матч "белокрылых" под руководством Михаила Мархеля. И вот его впечатления от игры.

- Игра с таким соперником — хороший опыт для нас. Считаю, ребята выдержали экзамен. Да, мы не выиграли, но доказали, что характер у команды есть. С оптимизмом можем смотреть в будущее.

- С трибун можно было услышать фразы, мол, голландцы играют в полсилы, а наши на максимуме возможностей — и не могут выиграть. Не обидно слышать такое?

- Нет, не обидно.

- Почему у команды не получилась вторая половина второго тайма?

- Не могу сказать. Да, где-то мы стали меньше моментов создавать. Но все-таки играем против сборной Голландии. Считаю, что физически мы не просели, до конца выдерживали заданную стратегию. Вообще, второй тайм показал, что мы на правильном пути.

- Снова можно сказать, что сегодня не наш день. Но не такой, как был с эстонцами?

- Бывают такие поражения, как сегодня, которые стоят больше победы. Для меня важно, что команда не опустила руки и продолжала гнуть свою линию. И мы могли сыграть вничью с ведущей командой мира.


- Что сказали парням в перерыве?

- Мы подкорректировали игру на флангах, старались делать больше забросов. Это приносило нам дивиденды в первом тайме. И морально настраивали ребят играть так же, как в первом тайме.

- Почти половина команды получила желтые карточки...

- Претензий к ребятам нет, все карточки по делу. Ну, можно где-то было не давать... Вы же понимаете, что мы играем против голландцев. Кстати, во втором тайме, когда мы начали больше фолить, игра оживилась с нашей стороны. Мы в перерыве просили менее почтительно относиться к игрокам соперника, пускай, возможно, это и не совсем правильно. Но, как показала игра, эта стратегия была правильной.
Прессбол
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