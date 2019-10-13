Как сообщает Deutsche Welle , УЕФА изучит сообщения о том, что турецкие футболисты отдали воинское приветствие в знак поддержки военной операции Анкары против сирийских курдов после гола Дженка Тосуна на 90-й минуте.





Согласно подпункту 2е статьи 16 Дисциплинарного регламента УЕФА, действия, несущие политический, идеологический, религиозный или оскорбительный посыл, являются признаками неподобающего подведения и запрещены.









В связи с этим инцидентом УЕФА может прибегнуть к дисциплинарным санкциям по отношению к Федерации футбола Турции.