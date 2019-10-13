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УЕФА изучит воинское приветствие сборной Турции. Политические жесты запрещены правилами

УЕФА проведет расследование инцидента, связанного с празднованием сборной Турции победного гола в квалификационном матче Евро-2020 против сборной Албании (1:0).

Как сообщает Deutsche Welle, УЕФА изучит сообщения о том, что турецкие футболисты отдали воинское приветствие в знак поддержки военной операции Анкары против сирийских курдов после гола Дженка Тосуна на 90-й минуте.

Согласно подпункту 2е статьи 16 Дисциплинарного регламента УЕФА, действия, несущие политический, идеологический, религиозный или оскорбительный посыл, являются признаками неподобающего подведения и запрещены.


В связи с этим инцидентом УЕФА может прибегнуть к дисциплинарным санкциям по отношению к Федерации футбола Турции.
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