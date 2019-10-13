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Александра Герасименя: Политика? Это очень хороший шанс проявить себя. С другой стороны, ты опять становишься какой-то пешкой

Белорусская спортсменка Александра Герасименя сообщила, что, возможно, будет заниматься политической деятельностью.

— А себя ты видишь в политике?

— Это очень хороший шанс проявить себя, продвинуть интересную идею, тот же проект наш вытащить. С другой стороны, ты опять становишься какой-то пешкой. Да, хотелось бы что-то сделать, но не факт, что получится. Я попробую своим способом, – сказала Герасименя в интервью reform.by.
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