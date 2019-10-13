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Гимнастка из Узбекистана Осана Чусовитина в восьмой раз выступит на Олимпийских играх

Олимпийская чемпионка 1992 года по спортивной гимнастике 44-летняя Оксана Чусовитина, выступающая за Узбекистан, примет участие в Олимпиаде 2020 года в Токио. Об этом спортсменка сообщила в своем Instagram.


Для Чусовитиной это будет восьмая по счету Олимпиада. На текущем чемпионате мира в Штутгарте она не сумела выйти в финал в индивидуальном многоборье и в отдельных видах программы, однако сумела завоевать путевку на Игры.

«Дорогие мои, наконец-то я могу сообщить вам официально, что я попала на свою восьмую Олимпиаду. Хочу сказать вам всем огромное спасибо за поддержку и веру в меня. Мы это сделали вместе», — говорится в сообщении спортсменки.

Трехкратная чемпионка мира и чемпионка Европы Чусовитина, выступаюшая за Узбекистана, входит в Книгу рекордов Гиннесса как единственная в истории гимнастики спортсменка, принимавшая участие в семи Олимпиадах. Автором рекорда она стала после того, как выступила на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро (седьмое место в опорном прыжке), где в возрасте 41 года и 56 дней также стала самой возрастной гимнасткой в истории, принимавшей участие в Олимпиадах.


Дебют Чусовитиной на чемпионатах мира состоялся в 1991 году в американском Индианаполисе, когда она в составе сборной СССР выиграла две золотые и одну серебряную награду; позднее она завоевала одну золотую, три серебряные и четыре бронзовые награды на мировых первенствах.

На Играх-1992 в Барселоне Чусовитина в составе объединенной команды стала чемпионкой в командном первенстве; в ее активе также серебро Олимпийских игр в Пекине (2008).
CA-news
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