Прогноз на матч Беларусь – Голландия: «оранжевые» уверенно победят





Беларусь





Сборная Беларуси нынче находится в плохом состоянии. Подтверждением тому является домашняя ничья с Эстонией, случившаяся в четверг (0:0). Спустя три дня команда Михаила Мархеля примет гораздо более серьёзного соперника в лице сборной Голландии. Набор очков станет для белорусов настоящим праздником. Стоит добавить, что весной Беларусь сыграет в плей-офф Лиги наций.





Голландия





Сборная Голландии имеет в своём активе двенадцать набранных очков, как и у команд Германии и Северной Ирландии. Тем не менее, «оранжевые» располагаются на вершине таблицы группы по дополнительным показателям. Судьба одной из прямых путёвок на Евро-2020 целиком и полностью находится в руках молодой, интересной и очень перспективной команды Рональда Кумана.







