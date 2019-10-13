Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Максима Мирного пригласили в качестве почетного гостя на Итоговый турнир АТР в Лондоне

Белорусский теннисист Максим Мирный станет почетным гостем на Итоговом турнире АТР в Лондоне, сообщает БелТА.




Помимо состязаний в рамках турнира в столице Великобритании пройдет церемония награждения. Олимпийскому чемпиону там вручат приз за развитие тенниса как вида спорта в мире.

По словам отца спортсмена — заслуженного тренера Беларуси Николая Мирного, это знак уважения по отношению не только к Максиму, но и ко всему белорусскому теннису.

42-летний Максим Мирный является олимпийским чемпионом Лондона-2012 в миксте и победителем шести турниров «Большого шлема» в парном разряде.
Поделиться
Последние известия


Блоги
Тацяна Грачанікава
Шэрая Восень у Менску #nodepression
Павел Знавец
Невзрачная "политическая вакханалия"
Владимир Подгол
Как Макея на границе раздели
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о раздаче льгот, вороватой системе,...
Игорь Драко
Продвинутая шведка Грета, отсталая беларуска Маша


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru