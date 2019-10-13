Максима Мирного пригласили в качестве почетного гостя на Итоговый турнир АТР в Лондоне
Белорусский теннисист Максим Мирный станет почетным гостем на Итоговом турнире АТР в Лондоне, сообщает БелТА.
Помимо состязаний в рамках турнира в столице Великобритании пройдет церемония награждения. Олимпийскому чемпиону там вручат приз за развитие тенниса как вида спорта в мире.
По словам отца спортсмена — заслуженного тренера Беларуси Николая Мирного, это знак уважения по отношению не только к Максиму, но и ко всему белорусскому теннису.
42-летний Максим Мирный является олимпийским чемпионом Лондона-2012 в миксте и победителем шести турниров «Большого шлема» в парном разряде.
09:42 13/10/2019