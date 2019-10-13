











Помимо состязаний в рамках турнира в столице Великобритании пройдет церемония награждения. Олимпийскому чемпиону там вручат приз за развитие тенниса как вида спорта в мире.





По словам отца спортсмена — заслуженного тренера Беларуси Николая Мирного, это знак уважения по отношению не только к Максиму, но и ко всему белорусскому теннису.



