- Самый интересный факт, который вы знаете о Беларуси? Может, не только о футболе, а в целом…





- Ох, о стране ничего не знаю. Только о футболе. Самый известный белорусский футболист — Александр Глеб. А больше, наверное, ничего и не вспомню.





- В 1995-м белорусы здесь уже побеждали голландцев. Помните этот матч?





- Я его не смотрел, но знаю об этом. Это нам предупреждение перед воскресной встречей.



