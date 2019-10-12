Фото: David J. Phillip / AP Photo





По информации издания, в потасовке участвовало 30 человек. Никто из них не получил серьезных травм. По словам очевидца, Болт нанес несколько ударов, защищая своего приятеля. «Выглядело это устрашающе. Я думал, что драка никогда не закончится», — добавил собеседник издания.









В августе 2017-го Болт завершил карьеру в легкой атлетике. Это событие он отметил в элитном лондонском клубе DSTRKT, где потратил семь тысяч фунтов (примерно 500 тысяч рублей). Затем ямаец предпринимал попытки стать футболистом, но в январе этого года окончательно объявил о завершении карьеры, пишет lenta.ru









Болт — восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира по бегу. Он также является действующим рекордсменом планеты в беге на дистанции 100 метров (9,58 секунды) и 200 метров (19,19 секунды).



