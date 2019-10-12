Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Олимпийский чемпион по бегу Усэйн Болт: Я думал, что драка никогда не закончится

Восьмикратный олимпийский чемпион по бегу Усэйн Болт стал участником массовой драки в ночном клубе Лондона. Об этом сообщает The Sun.

Фото: David J. Phillip / AP Photo

По информации издания, в потасовке участвовало 30 человек. Никто из них не получил серьезных травм. По словам очевидца, Болт нанес несколько ударов, защищая своего приятеля. «Выглядело это устрашающе. Я думал, что драка никогда не закончится», — добавил собеседник издания.


В августе 2017-го Болт завершил карьеру в легкой атлетике. Это событие он отметил в элитном лондонском клубе DSTRKT, где потратил семь тысяч фунтов (примерно 500 тысяч рублей). Затем ямаец предпринимал попытки стать футболистом, но в январе этого года окончательно объявил о завершении карьеры, пишет lenta.ru


Болт — восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира по бегу. Он также является действующим рекордсменом планеты в беге на дистанции 100 метров (9,58 секунды) и 200 метров (19,19 секунды).
Поделиться
Последние известия


Блоги
Тацяна Грачанікава
Шэрая Восень у Менску #nodepression
Павел Знавец
Невзрачная "политическая вакханалия"
Владимир Подгол
Как Макея на границе раздели
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о раздаче льгот, вороватой системе,...
Игорь Драко
Продвинутая шведка Грета, отсталая беларуска Маша


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru