Своя команда: 10 самых богатых владельцев спортивных команд

Второй раз за 10 лет число миллиардеров и их суммарное богатство сократилось — на 55 человек и $400 млрд соответственно, пишет ru.oxu.az

Однако для владельцев спортивных команд год сложился удачнее: в топ-20 самых богатых лишь шестеро стали беднее.





Ниже мы расскажем о 10 самых богатых владельцах спортивных команд.





1. Мукеш Амбани





Страна: Индия





Место в общем рейтинге: 13





Состояние: $50 млрд





Команда: «Мумбаи Индианс» (крикет)





2. Стив Балмер





Страна: США





Место в общем рейтинге: 19





Состояние: $41,2 млрд





Команда: «Лос-Анджелес Клипперс» (баскетбол)









3. Алексей Мордашов





Страна: Россия





Место в общем рейтинге: 48





Состояние: $20,5 млрд





Команда: «Северсталь (Череповец)» (хоккей)









4. Дитрих Матешиц









Страна: Австрия





Место в общем рейтинге: 53





Состояние: $18,9 млрд





Команды: «Нью-Йорк Ред Буллз», «РБ Лейпциг» (футбол), «Ред Булл Рейсинг» («Формула-1») и другие









5. Хассо Платтнер





Страна: Германия





Место в общем рейтинге: 94





Состояние: $13,5 млрд





Команда: «Сан-Хосе Шаркс» (хоккей)









6. Роман Абрамович





Страна: Россия





Место в общем рейтинге: 107





Состояние: $12,4 млрд





Команда: «Челси» (футбол)









7. Джим Рэтклифф





Страна: Великобритания





Место в общем рейтинге: 110





Состояние: $12,1 млрд





Команда: «Тим Скай» (велоспорт)









8. Дэвид Теппер





Страна: США





Место в общем рейтинге: 118





Состояние: $11,6 млрд





Команда: «Каролина Пантерс» (американский футбол)









9. Филип Аншутц





Страна: США





Место в общем рейтинге: 128





Состояние: $10,9 млрд





Команды: «Лос-Анджелес Кингс» (хоккей), «Лос-Анджелес Гэлэкси









10. Михаил Прохоров









Страна: Россия





Место в общем рейтинге: 139





Состояние: $9,8 млрд





Команда: «Бруклин Нетс» Нью-Йорк (баскетбол)