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Объявлен список претендентов на звание лучшего легкоатлета года в Европе. Белорусов в нем нет

Объявлен список претендентов на звание лучшего легкоатлета года в Европе. За престижную награду поборются десять спортсменов, передает официальный сайт Европейской легкоатлетической ассоциации (EAA).

Претендентами на награду стали польский метатель молота Павел Файдек, шведский ходок Персеус Карлстрем, немецкий многоборец Никлас Каул, эстонский метатель копья Магнус Кирт, польский бегун Марцин Левандовский, шведский метатель диска Даниэль Столь, боснийский бегун Амель Тука, норвежский барьерист Карстен Вархольм, российский барьерист Сергей Шубенков и его соотечественник прыгун в высоту Михаил Акименко.
Прессбол
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