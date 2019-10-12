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Фото ноги велогонщика испугало болельщиков

Словенский велогонщик Янез Брайкович опубликовал в Instagram фотографию своей ноги после соревнований в Хорватии, чем вызвал реакцию у пользователей сети.

Фото: Янез Брайкович / Instagram

На ноге 35-летнего спортсмена значительно выделяются мышцы и вены. «Главное, не облажаться прямо сейчас», — подписал снимок Брайкович. Он занял 38-е место в гонке, победителем стал британец Адам Йейтс.

В комментариях к снимку пользователи сети выразили удивление. «Выглядит, как будто это фотошоп», «Кажется, он на допинге», «Это нога не человека, а машины», — писали юзеры.

В январе этого года Брайкович был дисквалифицирован на 10 месяцев за использование пищевой добавки, содержащей запрещенное вещество метилгексанамин. В 2004 году он стал чемпионом мира до 23 лет в индивидуальной гонке на время, пишет lenta.ru
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