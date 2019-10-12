Белоруски победили команду Чехии в матче Европейской женской баскетбольной лиги
Команда «Цмокі-Мінск» одержала уверенную победу в матче Европейской женской баскетбольной лиги (EWBL), обыграв на выезде чешскую «Остраву» со счетом 67:52. Подробности сообщает БЕЛТА.
Игра проходила с преимуществом белорусок. Самой результативной в команде Андрея Вавлева стала Виктория Гаспер, заработавшая 18 очков. Кроме того, 12 пунктов на свой счет записала Рейчел Териот, 11 баллов «Цмокам» принесла Одера Чидом. У хозяек площадки самой результативной стала Тиффани Джонс (12 очков).
Фото: БК «Цмокі-Мінск»
10:47 12/10/2019