Игра проходила с преимуществом белорусок. Самой результативной в команде Андрея Вавлева стала Виктория Гаспер, заработавшая 18 очков. Кроме того, 12 пунктов на свой счет записала Рейчел Териот, 11 баллов «Цмокам» принесла Одера Чидом. У хозяек площадки самой результативной стала Тиффани Джонс (12 очков).





Фото: БК «Цмокі-Мінск»



